Guarda Costeira registra sete trombas d’água ao mesmo tempo; vídeo

A Guarda Costeira da Finlândia conseguiu registrar um fenômeno meteorológico raro perto da praia, no último fim de semana (10). Trata-se da formação de sete trombas d'água sobre o oceano, entre os municípios de Kustav e Pyhämaa, na costa sudoeste do país. O evento é considerado raro e perigoso para embarcação e banhistas.

Pelo twitter, os agentes informaram o ocorrido e divulgaram as imagens como um alerta. "No fim de semana, ocorreram trombas d'água espetaculares, que agitaram a superfície do mar, na área entre Pyhämaa e Kustav. Elas podem ser devastadoras no mar e em terra. Ao mesmo tempo, eram visíveis sete trombas. A foto foi tirada por um funcionário da Guarda Costeira, em North Åland".

Esses tipos de “tornados aquáticos” podem ocorrer com mais frequência no verão, pela mistura de clima quente e aumento das chuvas isoladas. O fenômeno também acontece em qualquer área, sendo mar, rios e lagos. Assista so vídeo: