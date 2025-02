Grupos ambientalistas processam governo Trump

Grupos ambientalistas apresentaram nesta quarta-feira (19) suas primeiras ações judiciais contra o governo de Donald Trump por causa dos planos do presidente dos Estados Unidos de aumentar a produção de petróleo e gás em alto-mar. Defensor fervoroso dos combustíveis fósseis, Trump anunciou no primeiro dia de seu retorno ao poder, em 20 de janeiro, um estado de "emergência energética" para impulsionar a produção de hidrocarbonetos nos Estados Unidos.

Entre as medidas adotadas, firmou um decreto presidencial para suspender a proibição de novas perfurações em uma vasta área marítima delimitada por seu antecessor. A medida foi tomada por Joe Biden pouco antes de deixar o cargo e afeta várias áreas marítimas ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos, bem como do litoral do Pacífico, no leste do Golfo do México e em frente à costa do Alasca, no Estreito de Bering.

Segundo os ambientalistas, o republicano não tem o direito de reverter a medida sem passar pelo Congresso. "A lei não autoriza o presidente a anular as retiradas [de certas zonas] decididas por presidentes anteriores", assegurou a Oceana, uma das ONGs que apresentaram as ações.

Ela cita como exemplo uma decisão judicial de 2019, quando um juiz federal do Alasca decidiu que a suspensão pelo presidente Trump da proibição à exploração de petróleo e gás no Atlântico e no Ártico imposta por seu antecessor Barack Obama era ilegal.

Em um segundo processo, várias associações pediram nesta quarta ao mesmo juiz que restabeleça essas proteções. Estas são as primeiras ações judiciais de grupos ambientalistas contra o governo desde que Trump retornou à Casa Branca. Durante o primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021, diversas ONGs questionaram maciçamente suas medidas nos tribunais, com centenas de processos.