Mundo

Governo do Texas ordena que agências e universidades congelem novas petições de vistos H-1B

Estadão Conteúdo

O governador do Texas, Greg Abbott, ordenou nesta terça-feira, 27, que agências estaduais e universidades públicas congelem imediatamente novas petições de visto H-1B, restringindo um programa que também foi reformulado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"À luz de relatos recentes de abuso no programa federal de vistos H-1B, e em meio à revisão contínua do governo federal desse programa para garantir que empregos americanos sejam destinados a trabalhadores americanos, estou orientando todas as agências estaduais a congelarem imediatamente novas petições de visto H-1B", pontuou o governador em comunicado.

A suspensão, que não afeta empresas do setor privado, durará até 31 de maio de 2027, o final da próxima sessão legislativa do estado.

