Governo do Canadá determina que empresa aérea e comissários voltem ao trabalho

Estadão Conteúdo

O governo do Canadá determinou neste sábado, 16, que a Air Canada e seus comissários de bordo em greve devem voltar ao trabalho, após uma paralisação que deixou mais de 100 mil passageiros ao redor do mundo sem transporte aéreo durante a alta temporada de viagens de verão no Hemisfério Norte. O governo decidiu também que a empresa e seus funcionários devem recorrer a um processo da arbitragem.

A Ministra do Trabalho, Patty Hajdu, disse que agora não é o momento de correr riscos na economia, destacando as tarifas sem precedentes que os Estados Unidos impuseram ao Canadá. Com a decisão, os 10 mil comissários de bordo retornarão ao trabalho em breve.

A ação do governo ocorreu menos de 12 horas após os trabalhadores entrarem em greve. "As negociações fracassaram. Está claro que as partes não estão mais próximas de resolver algumas das questões-chave que permanecem e precisarão de ajuda de um árbitro", disse Hajdu.

O sindicalista Wesley Lesosky, representante da categoria, acusou o governo de violar o direito constitucional dos comissários de bordo de fazer greve e criticou Hajdu por intervir em poucas horas. "O governo liberal está recompensando a recusa da Air Canada em negociar de forma justa, dando a eles exatamente o que queriam", disse Lesosky.

A Air Canada não fez comentários adicionais na tarde deste sábado. O diretor de Operações da empresa, Mark Nasr, disse anteriormente que pode levar até uma semana para reiniciar completamente as operações. É provável que os passageiros continuem a enfrentar interrupções nos próximos dias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CANADÁ/AÉREAS/AIR CANADA/PARALISAÇÃO
Mundo
