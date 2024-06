Girafa morde, levanta e 'tenta sequestrar' criança em safári no Texas; veja

Uma criança foi mordida e erguida por uma girafa no último sábado (01), quando passeava com a família em um safári nos Estados Unidos. A menina foi identificada como Paisley Toten, de dois anos.

No vídeo é possível ver o momento em que a família para e começa a alimentar uma girafa com petiscos. Paisley, por estar próxima, se assusta, recua e nesse momento o animal morde ela pela blusa e a levanta. Veja:

Paisley estava acompanhada de seus pais no momento em que o incidente aconteceu. Eles estavam na caçamba de uma caminhonete no parque Fossil Rim Wildlife, onde é possível ver os animais de perto, como girafas, antílopes, palancas-negras e zebras. Mesmo que em muitos lugares esse hábito seja proibido, no parque é permitido que os visitantes alimentem os animais do local.

O pai, Jason Toten, relatou que se espantou com a criança sendo levantada. “Paisley estava segurando o saco, e a girafa foi pegar o saco, não ela, mas acabou pegando a camisa dela também e a levantou”, contou. Já a mãe, Sierra Robert, disse que ficou em choque com a situação. “Foi um choque, uma baita injeção de adrenalina. Parece que tudo aconteceu em câmera lenta”, disse a mãe.

Mesmo com o susto grande, a criança não se feriu. Depois do incidente, os pais ainda levaram a criança para comprar uma girafa de pelúcia.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)