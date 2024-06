Mulher transporta cama de casal em moto e imagens viralizam; veja

Circula nas redes sociais um vídeo mostrando uma situação inusitada. Uma filha registrou a mãe transportando uma cama de casal em cima de uma moto. Veja:

No vídeo é possível ver o momento em que a mulher, junto com um rapaz, equilibram e transportam uma cama de casal em uma moto. O móvel tinha o dobro do tamanho do veículo, mas mesmo assim a mãe, que estava ajudando na mudança de dois adolescentes do condomínio, não se intimidou e cumpriu o desafio.

A filha, que estava gravando o vídeo, ainda destacou a gentileza e disponibilidade da mãe, comentando que ela "topa tudo".

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)