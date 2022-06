Gás tóxico deixa ao menos 10 mortos na Jordânia

Um acidente com um gás tóxico deixou deixou ao menos 10 mortos e 250 feridos no porto de Aqaba, na costa da Jordânia, nesta segunda-feira (27). Por meio de nota, o Departamento de Estado de Segurança do Reino da Jordânia confirmou as informações.

O órgão informou que um recipiente cheio de um gás tóxico, ainda não identificado, caiu durante o transporte para um navio. Veja o vídeo do acidente:

A gravação mostra o momento em que o container com uma substância amarela cai, rompe e se espalha pelo navio e porto. A área foi isolada e os feridos foram transportados para receber atendimento médico. Segundo o governo da cidade, as equipes de defesa civil estão trabalhando para conter o gás.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)