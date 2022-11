Garoto que nasceu no dia 11/11 às 11h11 completa 11 anos

O jovem inglês Daniel Saunders nasceu às 11h11 do dia 11 de novembro (11/11) e completou 11 anos nesta sexta-feira (11). Segundo o jornal britânico Independent, o jovem é apegado ao número 11 e receberá 11 presentes de aniversário.

Daniel afirmou que está esperando por este dia há muito tempo: “Eu tenho esperado bastante por este dia. É mais emocionante do que qualquer aniversário poderia ser”. Segundo Charlotte Saunders (41), mãe do jovem, ele estava previsto para nascer no dia 17 de novembro, mas uma semana antes da data, ela foi avisada que ele estava em uma posição estranha.

Daniel Saunders quando recém-nascido (Reprodução/Independent UK)

Os médicos ainda tentaram mover o bebê, mas não conseguiram, e portanto, foi agendada uma cesárea para o dia 11. Mesmo com a cesárea, o nascimento da criança atrasou, pois a cirurgia foi um pouco mais complicada. O bebê estava posicionado embaixo da costela de Charlotte. Ela afirma que o 11 também era seu número da sorte quando jovem. “É muito especial dividi-lo com ele”, disse.

Daniel ainda relatou que o “onze é um número mestre na numerologia, e isso significa que eu tenho um bom potencial para o futuro. É o meu número da sorte e facilmente lembrável. Ninguém nunca esquece meu aniversário”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)