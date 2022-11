Modelo de 25 anos fez mais de 30 preenchimentos para ser a mulher com 'maior lábio do mundo'

A modelo Andrea Ivanova, auto-nomeada de "Barbie humana", afirmou que passou por cerca de 30 aplicações de preenchimento nos lábios para receber o título de mulher com "maior lábio do mundo". Além dos procedimentos na boca, a influencer, de 25 anos, aplicou ácido hialurônico para modificar o queixo e tem planos de colocar silicone.

Segundo o jornal norueguês Dagbladet, Andrea gastou oito mil libras, mais de R$ 45 mil, em um total de 32 procedimentos, sendo 30 deles na boca. O excesso de preenchimento é tanto que os lábios da modelo já estão quase bloqueando as suas narinas e atrapalhando a respiração. Mesmo com um alerta dos médicos sobre o risco de morte, a búlgara já declarou que continuará com as aplicações e tem um novo objetivo.

A última intervenção realizada pela mulher foi na mandíbula, na tentativa de ser reconhecida como "mulher com o queixo mais alongado e pontiagudo do mundo", e ficar com uma aparência igual à boneca Bratz. "Meu aniversário foi no mês passado e eu comemorei com um preenchimento de mandíbula", disse ela, declarando que para conquistar o novo objetivo fará aplicações de ácido hialurônico a cada duas semanas.

"Meu médico disse que acha que estou exagerando de novo com preenchimentos no queixo. Mas ele disse a mesma coisa sobre meus lábios. Estou determinada a mais, porque acho que preciso alongar e afinar o queixo. Eu quero tanto esse recorde que estou disposta a lutar por ele", declarou Ivanova. Veja o antes e depois da modelo:

Antes e depois de Andrea Ivanova. (Foto: Reprodução)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)