Garçom admite ter consumido drogas com Liam Payne antes de morte

A morte de Liam Payne, ex-vocalista da banda One Direction, continua a gerar repercussões após sua queda do terceiro andar do Hotel Casa Sur em Buenos Aires, Argentina, em outubro. O incidente ocorreu em um momento de aparente crise, levando a polícia a ser chamada ao hotel devido ao comportamento agressivo do cantor, que supostamente estava sob a influência de drogas e álcool. Os médicos confirmaram sua morte no local, com relatos indicando que ele sofreu ferimentos graves.

O garçom Braian Paz, que se relacionou com Payne nos dias antes de morte, confessou ter consumido cocaína e álcool com o cantor. Em seu depoimento, Braian negou ser traficante, apesar das acusações de que teria fornecido drogas a Liam. Ele afirmou que os dois se conheceram em um restaurante e passaram a frequentar festas juntos antes do evento. O garçom também mencionou ter visto "drogas espalhadas em todos os lugares" no quarto de Payne.

VEJA MAIS

Segundo o garçom, não houve troca de dinheiro entre eles; ele recusou até mesmo um presente valioso oferecido por Payne. Em vez disso, Braian aceitou apenas um desenho que o cantor fez dele. A investigação sobre as circunstâncias da morte de Liam continua em andamento, e Braian permanece sob investigação como um dos suspeitos no caso.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com