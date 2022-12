Gansa morre de tristeza após seu parceiro ficar preso em lago congelado e morrer

Uma gansa morreu de tristeza, na última segunda-feira (19), após seu parceiro ficar preso em um lago congelado e morrer. A dupla inseparável, chamada de Hansel e Gretel, vivia no Cleethorpes Boating Lake, na Inglaterra, e foi resgatada do congelamento no dia 13 de dezembro, quando voluntários do Cleethorpes Wildlife Rescue entraram em ação para salvar as aves.

Gretel foi retirada em estado crítico, mas Hansel já estava morto quando a equipe conseguiu chegar ao local. Cerca de dois dias depois, os voluntários informaram que a ave estava comendo, bebendo e se recuperando bem fisicamente, apesar de estar sofrendo muito com a perda de Hansel.

Hansel e Gretel eram um casal de gansos inseparáveis. (Foto: Reprodução)

"Ela está comendo, bebendo e, o mais importante, agora está de pé e andando sozinha novamente. Ela está mancando no momento, mas isso se deve ao fato de ela ranger as unhas ao tentar tirar o gelo. Como nós, quando cortamos as unhas muito curtas, pode doer! Ela ainda está muito triste com a perda de Hansel, mas estamos fazendo o possível para mantê-la distraída", publicou a página da ONG.

Porém, na segunda-feira (19), a organização anunciou a morte da gansa e comoveu seu seguidores. "É com o coração extremamente pesado que anunciamos a perda de Gretel, que faleceu confortavelmente esta manhã. Infelizmente, a perda de seu parceiro foi demais para ela e, apesar dos esforços de todos, notamos que ela estava ficando cada vez mais deprimida sem ele. Sempre soubemos que essa era uma possibilidade já que eles eram pássaros tão ligados, mas, como em todos os resgates, sempre esperamos e almejamos o melhor resultado", anunciaram. Veja:

Anúncio da morte de Gretel. (Foto: Reprodução / Facebook)

