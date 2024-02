G20 começa a construir Aliança Global contra a Fome proposta por Lula

Nesta quarta-feira (22), houve a primeira reunião da Força Tarefa para estabelecer uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O encontro foi virtual, com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, de representantes de países membros do G20 e de organismos internacionais.

De acordo com os organizadores, o objetivo é construir as bases para uma aliança de combate internacional à fome e discutir quais devem ser os termos de adesão dos países interessados a ingressar.

“A Aliança é um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários, apoiando a implementação e a ampliação da escala de ações, políticas e programas no nível nacional”, explica Wellington Dias.

A ideia da Aliança foi dada pelo presidente Lula (PT) ao assumir a chefia do G20, porque esse grupo poderia compartilhar ideias bem-sucedidas de seus países e criar estratégias em conjunto.

Foco nos mais pobres e vulneráveis

“Queremos evitar a duplicação de esforços e posicionar a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza como um mecanismo que dará o impulso político necessário para mobilizar os fundos e mecanismos existentes e melhor organizá-los em torno de dois princípios: o foco nos mais pobres e vulneráveis e; a implementação consistente de políticas nacionais”, comentou Wellington Dias.

O encontro durará até a sexta-feira (23) e busca discutir os quatro relatórios feitos pelas organizações internacionais presentes como Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Food and Agriculture Organization, ou Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS), Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio (OMC) e Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que, segundo o ministro, “mostram a importância de termos uma gama de políticas públicas sustentadas pelo Estado, embutidas num marco legal, e com escala e financiamento suficientes”.

Wellington Dias disse que a Força Tarefa terá mais encontros ao longo do ano para “estar em condições de expandir nossa Aliança para além do G20 de modo a chegarmos na Cúpula em novembro, no Rio de Janeiro, com o lançamento de uma Aliança verdadeiramente global, com o máximo de países”.

As próximas reuniões marcadas ocorrerão nos meses de março, em Brasília (DF), e maio, em Teresina (PI).