Furacão Agatha provoca danos na costa do Pacífico do México

Com ventos de 55 km/h, o furacão Ágatha, que atingiu a costa sul do Pacífico do México, causou danos em estradas, derrubou árvores e postes. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, ele avançou a 13 km/h. As informações são da Agência AFP.

O furacão de categoria 2 foi rebaixado a depressão tropical e deve continuar perdendo força.

Todos os anos, o México sofre o ataque de ciclones tropicais nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro. Esta foi a primeira tempestade da temporada 2022 no Pacífico.

Segundo o governo do estado mexicano de Oaxaca, no sul, que recebeu diretamente o impacto do fenômeno, não houve feridos e os danos materiais eram escassos.

Ágatha atingiu a costa como um furacão 2 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, na tarde de segunda-feira a oeste de Puerto Ángel, uma comunidade costeira de cerca de 2.500 habitantes em Oaxaca.

Mais de 5 mil turistas estavam na região, que abriga resorts populares entre turistas europeus e surfistas americanos.