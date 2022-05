Ciclone Yakecan vira tempestade e avança para o sudeste do Brasil

A tempestade subtropical Yakecan segue avançando nesta quinta-feira (19) para o Sudeste do Brasil, especialmente na direção do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, onde pode provocar ventos com rajadas entre 60 km/5 e 90 km/h, segundo o site Climatempo.

O fenômeno surgiu como um ciclone e gerou alerta no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por ter potencial para virar um furacão no Sul do país. Na quarta-feira (18), os ventos fortes provocados pelo Yakecan causaram estragos nas cidades sulistas, incluindo destelhamento de casas e 800 mil pessoas sem energia elétrica. O ciclone começou a perder a força e se afastar da costa na altura de Florianópolis, porém, ainda deve provocar tempestades no Sudeste devido ao deslocamento de massa polar impulsionado pela chegada da tempestade. A previsão é que a ressaca das praias do litoral carioca tenham ondas de 2,5 a 4 metros.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)