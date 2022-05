Inmet alerta: ciclone corre o risco de virar furacão no Sul do Brasil

Em coletiva de imprensa realizada na noite da última segunda-feira (16/05), especialistas da Defesa Civil Nacional e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertaram sobre a possibilidade de um ciclone subtropical virar um furacão no Sul do Brasil a partir desta terça-feira (17), com ação principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

"Já tínhamos previsão de ventos fortes quando a Marinha emitiu uma nota classificando-o na categoria superior, que é a tempestade subtropical", disse a coordenadora-geral de Meteorologia do Inmet, Márcia Seabra. Segundo o diretor do Instituto, Miguel Ivan, quando a Marinha nomeia um ciclone, significa que o fenômeno é de grande relevância e pode ter impacto na vida das pessoas. "Ele pode subir na costa do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e chegando até o sul de São Paulo. Esse movimento começa nesta noite. No Rio Grande do Sul fica mais intenso na madrugada de amanhã e depois se desloca para os demais estados", destacou.

Rajadas de vento podem atingir até 100 km/h

Furacão Catarina de 2004 (Foto: NOAA / Arquivo)

Tecnicamente, a classificação de furacão é atribuída quando os ventos ultrapassam 120 km/h e o ciclone é de natureza tropical. A previsão aponta que em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos podem ultrapassar os 100 km/h. Dois cenários particulares são apontados pelos especialistas: um é de que o ciclone fique apenas em alto-mar, o que causaria menos prejuízo. Outro, é que o fenômeno se prolongue, algo parecido com o que ocorreu em 2004 com o furacão Catarina, que atingiu ventos de 180 km/h.

O que as pessoas que moram nas áreas apontadas como de risco devem fazer?

De acordo com as orientações do diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, a população deve buscar informações nos sistemas de Defesa Civil e evitar sair de casa. Aquelas pessoas que estão em área de risco podem se cadastrar enviando um SMS para o número 40199 com o CEP da região onde moram, para receberem alertas no celular. "Destelhamento, queda de pequenas árvores e de postes - que podem causar interrupção de energia elétrica - são alguns dos riscos.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)