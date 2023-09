Fundação Nobel retira convite a Rússia, Belarus e Irã

A Fundação Nobel resolveu retirar o convite feito aos embaixadores de Rússia, Belarus e Irã para a cerimônia do evento em Estocolmo, na Suécia, que ocorrerá no dia 10 de dezembro deste ano. Segundo nota publicada no último sábado, 2, a retirada se deu por críticas aos países convidados.

Através de uma declaração no dia 30 de agosto, foi dito que o prêmio representa o oposto da polarização e do populismo, e que, por isso, havia decidido que todos os países com representações diplomáticas seriam convidados.

