Fundação do Nobel reage após María Corina dar medalha a Trump: 'Prêmio é inseparável'

A Fundação Nobel, responsável por conceder o prêmio de mesmo nome anualmente para quem se destaca como promotor da paz ou de progressos científicos, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o prêmio e o premiado são "inseparáveis". A nota foi divulgada após a venezuelana María Corina Machado dar seu diploma e sua medalha para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Ao conceder o prêmio, a Fundação dá uma medalha, um diploma e, separadamente, uma quantia em dinheiro (11 milhões de coroas suecas, ou R$ 6,4 milhões, na cotação atual).

Segundo o Comitê, um laureado não pode compartilhar o prêmio com outras pessoas, nem transferi-lo depois de anunciado, mesmo que a medalha ou o diploma sejam dados a outra pessoa. Assim, o Prêmio Nobel da Paz nunca pode ser revogado - a decisão é definitiva e válida para sempre. A organização também se recusa a comentar ações posteriores das pessoas que receberam o prêmio.

Segundo a Fundação, quem recebeu o prêmio é livre para fazer qualquer coisa com a medalha ou o diploma, de forma que podem ser doado a museus, leiloado para causas beneficentes ou qualquer outro destino que a pessoa deseje.

Machado recebeu o prêmio por combater a ditadura liderada por Nicolás Maduro na Venezuela. Trump já havia tornado sua vontade de receber o Nobel da Paz pública e notória, mas como o reconhecimento se trata do ano de 2024, quando ele ainda não havia voltado ao cargo de presidente americano, não seria possível premiá-lo.

Trump afirmou que "encerrou oito guerras" em 2025, apesar de muitos dos conflitos terem sido apenas pausados, e não encerrados definitivamente.

A líder da oposição ao chavismo na Venezuela enfrenta uma relação deteriorada com o governo Trump após a operação que levou ao sequestro do presidente Nicolás Maduro.

Depois da incursão no país da América do Sul, o presidente dos EUA não ofereceu apoio político imediato para a detentora do Nobel da Paz. Segundo informes da inteligência americana, ela não possuía apoio suficiente para governar a Venezuela após o sequestro de Maduro.

No entanto, após a reunião, ela afirmou que "conta com o presidente Trump para a liberdade da Venezuela" e que "espera ser presidente da Venezuela "no momento certo".

Horas depois, Trump comentou sobre o encontro em postagem na sua rede social. "Foi uma grande honra para mim encontrar María Corina Machado, da Venezuela, hoje. Ela é uma mulher maravilhosa que passou por muita coisa. María me presenteou com o seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que eu fiz. Um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado, María!"