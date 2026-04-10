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Funcionário é preso por incêndio em armazém que abastece milhões nos EUA

De acordo com as autoridades, o suspeito foi identificado como Chamel Abdulkarim, que trabalhava no local por meio de uma empresa terceirizada

Da Redação
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Imagem meramente ilustrativa (Reprodução / Internet)

Um homem de 29 anos foi preso acusado de incêndio criminoso após atear fogo em um armazém de produtos de papel da empresa Kimberly-Clark, na Califórnia, nos Estados Unidos. O centro de distribuição, localizado na cidade de Ontario, atende cerca de 50 milhões de pessoas.

O caso ocorreu na madrugada do dia 7 de abril. De acordo com as autoridades, o suspeito foi identificado como Chamel Abdulkarim, que trabalhava no local por meio de uma empresa terceirizada.

O incêndio começou por volta de 0h30 e se espalhou rapidamente devido à grande quantidade de material inflamável armazenado no galpão, que possui cerca de 1,2 milhão de metros quadrados. As chamas só foram controladas por volta das 7h46, após horas de combate ao fogo.

Apesar da gravidade do incêndio, cerca de 20 funcionários conseguiram evacuar o local a tempo e não houve registro de feridos.

As autoridades passaram a tratar o caso como suspeito ainda nas primeiras horas. Segundo informações divulgadas pela imprensa americana, um vídeo que circula nas redes sociais, atribuído ao suspeito, mostra um homem incendiando paletes de papel enquanto faz críticas às condições de trabalho. “Tudo o que vocês tinham que fazer era nos pagar o suficiente para sobreviver”, diz. Em seguida, ele afirma: “Aí vai o seu estoque”.

O combate às chamas mobilizou mais de 140 bombeiros, evidenciando a dimensão do incêndio. Em nota, a Kimberly-Clark informou que ativou seus planos de resposta coordenada e que está trabalhando em conjunto com fornecedores de logística para manter a continuidade do abastecimento aos clientes, apesar do impacto causado pelo incidente.

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