Funcionário da embaixada de Israel em Pequim é atacado na rua

Um funcionário da embaixada de Israel em Pequim foi atacado por um homem com uma faca nesta sexta-feira (13), de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel. O caso ocorre em um momento em que Israel prepara uma possível incursão terrestre na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do grupo terrorista Hamas no último sábado (7), e que terminou com a morte de centenas de civis. O grupo também sequestrou diversos cidadãos em território israelense, incluindo crianças, idosos e mulheres.

VEJA MAIS

Segundo um vídeo geolocalizado pela AFP, o funcionário da embaixada de Israel em Pequim foi esfaqueado em uma rua da capital chinesa. O ataque não ocorreu no terreno da embaixada e o motivo está sendo analisado.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que a vítima do ataque foi levada ao hospital e estava "estável".

Conforme divulgado nas redes sociais e geolocalizado pela AFP em uma região a cerca de um quilômetro e meio da embaixada israelense em Pequim, um indivíduo com uma faca se aproximou e esfaqueou outro homem. O agressor saiu do local com a arma na mão.