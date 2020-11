Funcionária pede demissão em alto falante de mercado e viraliza na internet

O vídeo de Shana Ragland, do Texas (EUA), viralizou nas redes sociais no último final de semana. A ex funcionária da rede Walmart gravou o momento em que pedia a própria demissão, via alto-falante da empresa, após alegar ser humilhada e sofrer racismo. Nas imagens, ela também aparece xingando vários colegas de trabalho.

Durante o desabafo, ela fez diversas denúncias. “Atenção a todos os compradores, associados e gerentes do Walmart”, começou a mulher pelo sistema de som do local.

“Meu nome é Shana, do Cap 2, e só quero entrar aqui e dizer que Henry é um idiota racista e nojento. Giovanna é racista. Elias é um idiota de gerente. Esta empresa despede associados negros sem motivo. Esta empresa trata seus funcionários como merda, especialmente o Cap 2”, prosseguiu a ex-funcionária da rede.

Ela continuou com a fala citando nomes de várias pessoas da empresa. “E Jimmy, dos artigos esportivos, Joseph, o caixa, Larry, do centro de jardinagem: vocês são todos pervertidos e espero que não falem com suas filhas da mesma maneira que falam comigo”.

A jovem encerra seu discurso com uma grande e abrangente assinatura: “F*da-se os gerentes, f*da-se essa empresa, f*da-se essa posição e f*da-se aquele grande e preguiçoso vadio do Chris Price. Eu me demito”, completou.