Frio congelante aumenta os problemas de Kiev enquanto tropas russas se aproximam

Em qualquer outra circunstância, seria uma bela visão: neve branca cobrindo os telhados da antiga Kiev. Mas agora, a neve só aumenta uma longa lista de preocupações para os moradores da capital ucraniana. As informações são da CNN Brasil.

Com milhares de pessoas abrigadas em porões sem aquecimento, estacionamentos subterrâneos e estações de metrô em toda a cidade, a súbita onda de frio é preocupante.

As temperaturas têm oscilado na casa de 0ºC nas últimas duas semanas em Kiev. Nos dias que antecederam o início da invasão russa, o céu estava azul e a cidade ensolarada. Em alguns dias, sentados ao sol, os casacos de inverno começaram a ficar obsoletos. A primavera parecia estar no ar.

Mas as temperaturas começaram a cair no fim de semana e agora está congelando em Kiev. As pessoas passaram horas esperando em longas filas em supermercados e farmácias da cidade depois que abriram pela primeira vez após um toque de recolher de 36 horas.

Por enquanto, a principal infraestrutura da cidade está se sustentando. Eletricidade, aquecimento e água estão disponíveis normalmente, mas os temores de possíveis interrupções no fornecimento aumentaram, à medida que um longo comboio militar russo se aproxima da cidade.