França: Polícia prende suspeito de tentativa de estupro de brasileira em Paris

Estadão Conteúdo

A polícia da França prendeu na noite desta sexta-feira, 24, um homem identificado como o suspeito da tentativa de estupro da brasileira Jhordana Dias, atacada em um trem na periferia de Paris no dia 16 de outubro.

Segundo o jornal Le Parisien, o homem detido em Mantes-la-Jolie, nos arredores de Paris, tem 26 anos.

Em entrevista ao Le Parisien, o irmão da brasileira relatou que no momento do crime a jovem se deslocava em direção à periferia de Paris. No trecho entre a capital francesa e Choisy-le-Roi, o vagão onde ela estaria vazio, segundo ele.

Foi neste momento que o agressor entrou no trem, se aproximou da jovem e iniciou o ataque. Durante a agressão, Jhordana foi empurrada, sofreu mordidas e foi alvo de outros ataques físicos.

