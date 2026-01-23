Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Casa Branca diz que negociações EUA-Rússia-Ucrânia foram 'produtivas' e que continuarão amanhã

Estadão Conteúdo

As negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos que ocorreram nesta sexta-feira, 23, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foram descritas como "produtivas" pela Casa Branca, e o governo Trump afirmou que as discussões continuarão no sábado, 24.

O ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos informou que as negociações começaram na sexta-feira e estão programadas para continuar por dois dias "como parte dos esforços contínuos para promover o diálogo e identificar soluções políticas para a crise".

As negociações trilaterais ocorrem horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, discutir o acordo na Ucrânia com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, durante longas horas noturnas. O Kremlin insistiu que, para alcançar um acordo de paz, Kiev deve retirar suas tropas das áreas no leste que a Rússia anexou ilegalmente, mas nunca capturou totalmente.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/Rússia/Ucrânia/cessar-fogo/negociações/retomada
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Casa Branca diz que negociações EUA-Rússia-Ucrânia foram 'produtivas' e que continuarão amanhã

23.01.26 19h13

Espanha: Sánchez rejeita convite de Trump a Conselho da Paz por 'coerência'

23.01.26 10h32

Rússia: reunião com EUA foi franca e conversa trilateral com Ucrânia será realizada nesta sexta

23.01.26 10h18

EUA: ICE detém menino de cinco anos e o usa como isca para prender o pai dele, diz escola

23.01.26 9h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

RESGATE

Mulher é resgatada após ficar presa em carro que afundava no oceano

Alguns homens precisaram quebrar o vidro das janelas do veículo para que a motorista pudesse sair a tempo

21.01.26 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda