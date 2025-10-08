França: Lecornu diz haver 'desejo' de garantir acordo orçamentário antes do fim do ano

O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, demonstrou esperanças nesta quarta-feira (8) de que um compromisso entre forças partidárias possa ser alcançado para encerrar a crise política no país e evitar a convocação de novas eleições.

"Há um desejo de garantir um acordo orçamentário antes do fim do ano", disse Lecornu, antes de se reunir com legisladores socialistas. "Esse desejo está criando impulso e convergência, o que claramente adia a perspectiva de uma dissolução," do Parlamento, acrescentou ele.

Lecornu anunciou sua renúncia no começo da semana, mas o presidente Emmanuel Macron pediu que ele fizesse um último esforço de 48 horas para chegar a um consenso com líderes políticos. O prazo vence hoje.

Lecornu convidou todas as forças políticas para as negociações, mas os líderes de extrema-direita Marine Le Pen e Jordan Bardella, do partido Reagrupamento Nacional, rejeitaram o apelo e fizeram pressão por eleições antecipadas. Na extrema-esquerda, dirigentes do partido França Insubmissa também boicotaram as conversas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.