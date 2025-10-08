Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

França: Lecornu diz haver 'desejo' de garantir acordo orçamentário antes do fim do ano

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, demonstrou esperanças nesta quarta-feira (8) de que um compromisso entre forças partidárias possa ser alcançado para encerrar a crise política no país e evitar a convocação de novas eleições.

"Há um desejo de garantir um acordo orçamentário antes do fim do ano", disse Lecornu, antes de se reunir com legisladores socialistas. "Esse desejo está criando impulso e convergência, o que claramente adia a perspectiva de uma dissolução," do Parlamento, acrescentou ele.

Lecornu anunciou sua renúncia no começo da semana, mas o presidente Emmanuel Macron pediu que ele fizesse um último esforço de 48 horas para chegar a um consenso com líderes políticos. O prazo vence hoje.

Lecornu convidou todas as forças políticas para as negociações, mas os líderes de extrema-direita Marine Le Pen e Jordan Bardella, do partido Reagrupamento Nacional, rejeitaram o apelo e fizeram pressão por eleições antecipadas. Na extrema-esquerda, dirigentes do partido França Insubmissa também boicotaram as conversas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA/LECORNU

renúncia

acordo orçamentário
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Golpe de milhões

Mulher engana namorado e afirma que tem câncer terminal para ganhar prótese de silicone

Britânica foi condenada a devolver cerca de R$ 220 mil após inventar vários diagnósticos e receber dinheiro do namorado para tratamentos falsos

07.10.25 16h06

política internacional

Isolamento de Macron se agrava com pedidos de renúncia e eleições antecipadas na França

O presidente francês também foi criticado pelo ex-primeiro-ministro Gabriel Attal

07.10.25 16h03

Ex-premiê da França pede renúncia de Macron em meio à crise política

07.10.25 15h18

saúde pública

Trump reconhece que crise do fentanil não deve acabar na fronteira com o Canadá

O presidente defendeu que, apesar de negociações e conversas, as tarifas entre os EUA e o Canadá serão mantidas

07.10.25 14h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda