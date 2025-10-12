França: Lecornu anuncia novo gabinete em tentativa de conter a turbulência política

O recém-nomeado primeiro-ministro da França, Sebastien Lecornu, anunciou um novo governo neste domingo, 12, enquanto enfrenta pressão para produzir urgentemente um orçamento até o fim do ano e conter a turbulência política que está assustando empresas e manchando a imagem do país.

O gabinete inclui vários membros que serviram em governos anteriores, do campo centrista do presidente francês, Emmanuel Macron, e conservadores aliados, além de algumas pessoas de fora da esfera política.

Não está claro quanto tempo essa nova equipe durará. Macron, cujo mandato vai até 2027, não possui maioria no parlamento profundamente fraturado. Legisladores da oposição pediram novas eleições ou sua renúncia. Fonte: The Associated Press

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.