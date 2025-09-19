Capa Jornal Amazônia
França: controlador de tráfego aéreo cochila e obriga avião a dar voltas no ar antes de pousar

Estadão Conteúdo

Um avião que saiu de Paris para Ajaccio, na ilha de Córsega, na França, ficou preso no ar por quase uma hora após um controlador de tráfego aéreo tirar um cochilo durante o trabalho, na noite da última segunda-feira, 15.

Segundo o jornal Corse Matin, o voo da Air Corsica saiu do Aeroporto de Paris-Orly com uma hora de atraso. Ao se aproximar do Aeroporto Napoleão Bonaparte, o piloto tentou entrar em contato com a torre de controle, mas não obteve respostas. Ele percebeu também que as luzes da pista de pouso estavam apagadas.

A aeronave foi obrigada a circular sobre o mar por quase uma hora e a tripulação cogitou desviar o voo para Aeroporto de Bastia, que fica do outro lado da ilha. No entanto, o piloto conseguiu entrar em contato com o Corpo de Bombeiros do aeroporto para pedir ajuda.

As autoridades foram até o local e encontraram o controlador de tráfego aéreo dormindo. O homem foi acordado e o avião da Air Corsica conseguiu pousar sem novos incidentes.

O piloto disse ao Corse Matin que, apesar de ter décadas de experiência, nunca tinha passado por isso. "Fizemos um pequeno passeio turístico", disse. "Em nenhum momento houve pânico, todos permaneceram calmos."

Um especialista ouvido pelo jornal explicou que os controladores de tráfego aéreo operam em sistema de turnos, em duplas. Quando um faz um intervalo, o outro monitora as atividades sozinho.

O controlador envolvido no caso testou negativo para álcool e drogas, mas uma investigação está em andamento.

Palavras-chave

França

controlador

aéreo

cochilo
