Fotógrafa morre ao ser atingida por jogadores de futebol americano

Uma fotógrafa morreu após sofrer um acidente durante uma partida de futebol americano. Linda Gregory, de 69 anos, foi atingida pelos jogadores e sofreu uma concussão - lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça.

O incidente ocorreu no último dia 4 de setembro, quando ela fotografava o evento da modalidade júnior em uma escola do Kansas, nos Estados Unidos. Com a colisão, ela caiu e bateu a cabeça no concreto do estádio.

Linda foi socorrida em estado grave e levada para um hospital da região com uma hemorragia no cérebro. De acordo com a imprensa local, a fotógrava foi mantida viva para que seus órgãos pudessem ser retirados e doados.

Em uma publicação no Facebook, o marido de Linda, Mel Gregory, que também é fotógrafo, declarou que ela não gostaria que ninguém fosse culpado pelo o que ocorreu. “Sei que os jogadores estão traumatizados e, em nome dela, quero demonstrar-lhes apoio”, escreveu.

