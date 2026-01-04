Capa Jornal Amazônia
Forças Armadas da Venezuela pedem que população 'retome suas atividades' após queda de Maduro

Neste domingo, a capital venezuelana, Caracas, estava excepcionalmente tranquila, com poucos veículos circulando

Estadão Conteúdo
fonte

Veículo blindado nas ruas da Venezuela, neste domingo (4), após bombardeio dos Estados Unidos ao país e a captura do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores (Foto: MATIAS DELACROIX/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

As Forças Armadas da Venezuela pediram para a população venezuelana "retomar suas atividades" com normalidade após o ditador Nicolás Maduro ter sido deposto e capturado em uma operação militar americana.

"Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, em um pronunciamento televisivo.

O ministro também insistiu para que os cidadãos mantenham a paz, a ordem, para não cair "nas tentações da guerra psicológica da ameaça do medo que querem nos impor".

Neste domingo, 4, a capital venezuelana, Caracas, estava excepcionalmente tranquila, com poucos veículos circulando. Lojas de conveniência, postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais estavam em sua maioria fechados.

As ruas, normalmente cheias de corredores e ciclistas, estavam praticamente vazias, e o palácio presidencial da Venezuela era guardado por civis armados e membros das Forças Armadas.

Fora da capital, no Estado de La Guira, famílias cujas casas foram danificadas pelas explosões durante a operação que capturou Maduro e sua mulher ainda estavam limpando os escombros. Alguns prédios ficaram com paredes abertas.

Após a mudança radical na Venezuela e as promessas do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos "governariam" a Venezuela com a ajuda da vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez, ninguém no país parecia saber como estavam as coisas ou o que estava por vir.

Em um bairro de baixa renda no leste de Caracas, o operário Daniel Medalla sentou-se nos degraus de uma igreja católica e disse a alguns paroquianos que novamente não haveria missa matinal.

Medalla teorizou que as ruas permaneceram praticamente vazias não porque as pessoas estivessem preocupadas com outra greve, mas porque temiam a repressão do governo se ousassem comemorar, após uma forte repressão governamental durante as tensas eleições do ano passado.

"Estávamos ansiosos por isso", disse Medalla, 66, sobre a saída de Maduro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Mundo
RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

