Foca ataca banhistas e gera pânico em praia da África do Sul; vídeo

Uma foca acabou gerando uma grande cena de pânico em uma praia da África do Sul ao atacar banhistas. A cena pegou todos de surpresa e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Isso porque no início da filmagem o animal aparentemente inofensivo chama a atenção do cinegrafista, e logo em seguida avança em direção a uma criança.

VEJA MAIS

A criança se desespera e parece levar algumas mordidas até a chegada de adultos para ajudá-lo. Em seguida, a foca segue nadando para o fundo, em direção a uma mulher que está de costas. Os banhistas saem da água e tentam chamar a atenção da mulher com gritos e apitos, mas ela só percebe o ataque quando a foca dá a primeira mordida. A mulher se desespera e grita até que pessoas chegam perto para ajudá-la. O animal chega a ser capturado, mas é solto em seguida.

Assista:

Vítima da foca precisou ser hospitalizada

A mulher em questão era a atriz Loulou Taylor, que passava férias na Cidade do Cabo. Nas redes sociais, ela contou sobre o episódio desesperador: disse que levou um total de seis mordidas da foca e precisou ir a um hospital.

Loulou agradeceu ajuda que recebeu na praia (Reprodução/Instagram)

"Tomem cuidado ao nadar em Clifton. Eu fui atacada por uma foca na água e levei seis mordidas, precisei ir à emergência e de antibióticos fortes. Eles têm dentes grandes! Agradeço a quem me ajudou dentro e fora da água", escreveu Taylor na publicação onde contou a história.

A atriz ainda mostrou fotos de como ficou a sua mão após a mordida, e em seguida os dedos com curativos. Mais tarde, Loulou disse que melhorou, e explicou que o “aumento recente de ataques de focas está ligado a uma proliferação de algas que libera uma neurotoxina que desencadeia um comportamento agressivo”.