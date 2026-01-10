Capa Jornal Amazônia
Filipinas: total de mortos por avalanche de lixo sobe para 4; socorristas buscam desaparecidos

Estadão Conteúdo

Subiu para quatro o total de mortos após um deslizamento de uma montanha lixo em um aterro sanitário em Cebu, nas Filipinas. O número foi atualizado neste sábado, 10, pelas autoridades locais. Ao menos 34 pessoas seguem desaparecidas e 13 foram resgatadas com vida.

Segundo as equipes de resgate que trabalham no local, sinais de vida foram identificados em áreas específicas; ainda hoje eles devem intensificar as buscas.

O incidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, 7. A avalanche de lixo foi sobre dois prédios baixos da instalação de gerenciamento de resíduos do aterro.

Policiais, bombeiros e equipes de resposta a desastres correm contra o tempo para encontrar mais sobreviventes entre os escombros de telhados, barras de ferro e montes de lixo e detritos inflamáveis.

Segundo o prefeito da cidade, um guindaste de capacidade de carga de 50 toneladas está a caminho da cidade para auxiliar no processo de resgate das vítimas. Um vazamento de acetileno, um gás instável e inflamável, restringiu a quantidade de socorristas na área de buscas.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o desabamento, que, segundo um sobrevivente, aconteceu rapidamente e sem qualquer sinal. /Com Associated Press (AP)

FILIPINAS/AVALANCHE/MORTES/ATERRO SANITÁRIO
Mundo
