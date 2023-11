Festa de Natal é cancelada em Belém, na Cisjordânia, cidade onde Jesus nasceu segundo o cristianismo

Os combates no Oriente Médio levaram ao cancelamento das festas de Natal em Belém, na Cisjordânia, cidade onde Jesus nasceu, segundo o Cristianismo. A cada ano, a data era marcada por um evento de grandes proporções na região. Porém, a Prefeitura local anunciou que, neste ano, as tradicionais celebrações estão suspensas em respeito ao luto das famílias que perderam parentes na guerra, segundo o portal G1 Nacional, que confirmou o cancelamento com a administração da cidade.

"Foi tomada a decisão de restringir as celebrações de Natal a rituais religiosos e de organizar eventos para transmitir a nossa forte condenação da agressão israelense contra o nosso povo palestino na Cisjordânia e em Gaza", informou a Prefeitura, explicando ainda que apenas orações conjuntas serão permitidas.

Até mesmo a grande procissão que costuma ser realizada na madrugada entre os dias 24 e 25 de dezembro foi cancelada. Neste ano, não haverá também a tradicional decoração de luzes e a árvore de Natal. Além disso, o grande presépio que costuma atrair turistas à praça da Manjedoura não será montado.

Antes dos ataques do Hamas da Israel, em 7 de outubro, a Cisjordânia já vinha sendo palco de confrontos e alvo de operações israelenses.