FBI vasculha casa de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump

Estadão Conteúdo

O FBI vasculhou a casa de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos EUA, Donald Trump, em Maryland, nesta sexta-feira, 22, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Uma porta-voz de Bolton, que virou um dos principais críticos de Trump nos últimos anos, recusou-se a comentar. Bolton entrou em conflito com o presidente sobre políticas em relação ao Irã e à Coreia do Norte ao longo de seus 18 meses de mandato no primeiro governo Trump.

Um porta-voz do FBI não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

"Ninguém está acima da lei", disse o diretor do FBI, Kash Patel, na rede social X, em horário próximo ao que ocorreu a operação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

