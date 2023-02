Famosos canais de Veneza secam por falta de chuva na Itália

A cidade de Veneza, onde geralmente as notícias desta época tratam das inundações, está enfrentando marés baixas que impossibilitam a navegação das tradicionais gôndolas por seus famosos canais. Os problemas são resultados de uma combinação de fatores: falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas.

Com a Itália vivendo uma nova estiagem, como ocorreu no verão passado, moradores do país estão preocupados com as semanas de inverno seco. No caso de Veneza, alguns canais menores da cidade praticamente secaram devido ao período prolongado de marés baixas, aumentando os desafios da vida cotidiana da cidade, que tem esses canais como ruas.

Houve situação, por exemplo, em que barcos-ambulância tiveram que ancorar mais longe de seu destino, forçando as equipes médicas às vezes a carregarem macas por longas distâncias, já que suas embarcações não podem avançar pelos canais reduzidos a um fio de água e lama.

Jane Da Mosto, cientista ambiental e analista de desenvolvimento sustentável da “We Are Here Venice”, um grupo de defesa ambiental, explica que no meio do inverno, a alta pressão atmosférica combinada com o ciclo lunar produz os níveis de água ultrabaixos. Para ela, o fenômeno também mostra a falta de atenção à necessidade de limpeza em atraso na rede de canais internos de Veneza.

A navegação continua nas vias navegáveis principais e mais amplas, incluindo os canais Grand e Giudecca.