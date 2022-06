Famoso restaurante flutuante de Hong Kong afunda no Mar do Sul da China

Uma das principais atrações turísticas de Hong Kong, o restaurante flutuante Jumbo Floating, afundou no Mar do Sul da China, também conhecido como Mar da China Meridional, no último domingo (19), cerca de uma semana depois dos donos anunciarem não terem mais condições de manter a atração no porto de Aberdeen, local onde ficou por 46 anos.

Segundo uma nota divulgada pela empresa Aberdeen, o flutuante virou perto das Ilhas Paracel após apresentar condições adversas e ser tomado pela água. "A profundidade da água no local é de cerca de 1.000 metros, tornando extremamente difícil realizar o trabalho de resgate", diz um dos trechos do comunicado. O navio tinha 76 metros de comprimento e capacidade para 2.300 pessoas.

Novo operador

Jumbo foi locação para gravações de filmes de Hollywood (Reprodução / Google) Jumbo foi locação para gravações de filmes de Hollywood (Reprodução / Google)

O restaurante projetado como um palácio imperial chinês foi inaugurado em 1976, virando uma das principais atrações turísticas da região e palco para gravações de filmes de Hollywood. O ponto já tinha uma série de prejuízos acumulados, mas só fechou as portas totalmente em março de 2020, devido a pandemia de covid-19. Seus donos anunciaram ainda no mês de junho de 2022 que, devido ao vencimento da licença, o Jumbo deixaria Hong Kong e iria voltar a funcionar em outro local e com um novo operador.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)