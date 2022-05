Pesquisadores descobrem antiga floresta escondida dentro de imenso buraco na China

Pesquisadores chineses descobriram uma antiga floresta escondida dentro de um buraco gigante na província de Guangxi, no sul da China. A descoberta foi divulgada nesta sexta-feira, 20.



Primitiva, a floresta está bastante preservada e, segundo os pesquisadores, pode abrigar espécies ainda desconhecidas pela ciência. No local, há três grandes cavernas incrustadas em uma montanha perto da cidade de Luoxi.



Buracos como esse são conhecidos em chinês como Tiankeng (poço celestial), informou a Xinhua, e têm características geológicas especiais, típicas de terrenos com forte erosão.



Além da China, formações parecidas já foram encontradas no México e em Papua Nova Guiné.