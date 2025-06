Falha no Google Cloud afeta Gmail, Drive e outros serviços nesta quinta (12)

Usuários relataram dificuldades para acessar o Gmail, Google Drive, Agenda, Meet e outros produtos da gigante de tecnologia na tarde desta quinta-feira (12). A origem do problema está em uma falha generalizada nos serviços do Google Cloud, conforme confirmado pela própria empresa, que segue investigando o incidente.

Segundo informações da página de status do Google Workspace, a instabilidade foi registrada a partir das 15h (horário de Brasília). A falha afeta ao menos os seguintes serviços: Gmail, Agenda, Chat, Cloud Search, Drive, Meet, Tarefas e Voice. O impacto tem alcance global.

Em nota enviada ao site Canaltech, o Google afirmou que está “investigando uma interrupção em alguns serviços do Google Cloud”. A empresa também emitiu um comunicado no painel oficial do Workspace, informando que equipes técnicas trabalham para resolver a instabilidade o mais rápido possível.

A falha envolve também o sistema de Gerenciamento de Identidades da plataforma, usado por milhões de usuários em autenticações e integrações com aplicativos. “Pedimos desculpas aos clientes afetados pela interrupção”, disse a empresa, sem detalhar prazos para normalização.

O site Downdetector, que compila relatos de falhas em tempo real, registrou aumento súbito no número de queixas envolvendo o ecossistema do Google, com destaque para os aplicativos mais populares. No X (antigo Twitter) e no Reddit, usuários também relataram lentidão, falhas no envio de e-mails e impossibilidade de abrir arquivos no Drive.

Outros serviços também registraram instabilidade

A quinta-feira foi marcada por uma série de instabilidades em diferentes plataformas de tecnologia. Além do Google Cloud, o Downdetector apontou problemas pontuais em provedores como Amazon Web Services (AWS), Cloudflare, Spotify, Vimeo e Microsoft Azure.

O suporte da Cloudflare confirmou dificuldades no acesso ao painel de controle do serviço, enquanto a AWS não reconheceu nenhum erro na página oficial de status até o fechamento desta reportagem.

A expectativa é de que o Google divulgue atualizações nas próximas horas. Usuários devem acompanhar a página oficial de status do Workspace para informações em tempo real sobre o restabelecimento dos serviços.