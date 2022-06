Fake News de Whatsapp faz grupo de pessoas matar turista queimado vivo

Um homem identificado como Daniel Picazo, de 31 anos, foi espancado e queimado vivo após pessoas acreditarem equivocadamente que ele era um sequestrador de crianças. A mídia local afirma que o turista era um advogado que estava a passeio pela cidade. Tudo aconteceu na noite da última sexta-feira (10), em um município do interior do México.

O crime ocorreu após circular no WhatsApp dos moradores um áudio que afirmava que uma criança havia sofrido uma tentativa de sequestro na comunidade. Após o compartilhamento do conteúdo, as pessoas passaram a tentar encontrar o suposto criminoso que, segundo a mensagem, se tratava de um dos turistas que estavam na região. O áudio também aconselhava que as pessoas deveriam ficar em alerta com as crianças pequenas.

Daniel foi apontado como o autor do crime por populares que, enfurecidos, o espancaram e o queimaram vivo.

Profissionais da saúde e a polícia foram ao local do crime, mas a população não teria permitido a passagem. Quando o resgate conseguiu atravessar a multidão, Daniel já estava morto.

A irmã da vítima usou as redes sociais para lamentar a morte de Daniel e disse esperar que a justiça seja feita. "Descobrir como tiraram sua vida me causa a maior repulsa pelas pessoas que injustamente fizeram isso sem saber que você era um profissional, um amante das viagens e da vida, com um futuro brilhante. Voe alto, meu Dany, confio que Deus fará justiça a todas aquelas pessoas que cortaram suas asas", escreveu a familiar, no Facebook.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)