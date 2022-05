Ex-atacante paraense nega prisão por associação ao tráfico. 'É fake news, como sempre'

O ex-atacante paraense Jobson teria se envolvido em uma nova polêmica. O jogador teria sido detido, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu na região de Japuiba, em Angra dos Reis, após a Polícia Militar invadir uma residência que guardava certa quantidade de droga.

O caso aconteceu na última quinta-feira. De acordo com as informações que levaram às autoridades até o local, foram encontradas 16 trouxas de maconha e 12 pinos contendo um pó branco, semelhante a cocaína. Duas pessoas estavam no momento e uma delas tinha ligação com o ex-jogador, que ao chegar na região, teria sido detido e encaminhado à 166ª DP.

Droga encontrada na residência investigada pela PM do Rio. (Divulgação / PMERJ) Droga encontrada na residência investigada pela PM do Rio. (Divulgação / PMERJ)

Jobson prestou depoimento e foi liberado em seguida por não estar portando entorpecente ou armas. Através das redes sociais, o ex-atleta se promnunciou sobre o ocorrido, rebatendo a veracidade da informação. Jobson relatou que estava em viagem profissional e que, ao retornar para Angra dos Reis, tomou conhecimento da história, negando-a em seguida.

SAIBA MAIS



"Está tudo bem comigo. Como sempre, é fake news. Passei 10 dias no Espírito Santo fazendo jogos beneficentes e trabalhando. Comigo está tudo bem e estamos juntos", disse o ex-atacante, que até o início do ano possuia vínculo com o Sport Lagoa Seca, da Paraíba.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e aguarda a confirmação dos fatos expostos na mídia.

Confira as declarações do ex-atleta em rede social.