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Explosivo em ônibus mata ao menos dez pessoas na Colômbia

Estadão Conteúdo

Um dispositivo explosivo em um ônibus matou ao menos dez pessoas e feriu outras 12 neste sábado, 25, no sudoeste da Colômbia. Octavio Guzmán, governador de Cauca, escreveu no X que o artefato foi acionado enquanto o ônibus trafegava pela Rodovia Panamericana, em Cajibío.

Em entrevista coletiva, o general Hugo López, comandante das Forças Armadas da Colômbia, descreveu a explosão como um "ato terrorista". Ele responsabilizou aliados de um homem conhecido como "Iván Mordisco" - um dos mais procurados do país - e a facção Jaime Martínez.

Ambos são grupos dissidentes das agora extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que atuam na região e não aderiram ao acordo de paz assinado com o Estado em 2016.

O presidente colombiano Gustavo Petro condenou o ataque no X. "Aqueles que realizaram o ataque em Cajibío são terroristas, fascistas e traficantes de drogas. Quero os melhores soldados para enfrentá-los", escreveu.

O ataque é o mais recente de uma sequência de atentados com explosivos e de tentativas frustradas de atingir infraestrutura pública. Pelo menos 26 incidentes criminosos ocorreram nos últimos dois dias no sudoeste da Colômbia, o que, segundo López, afetou apenas civis.

Ninguém ficou ferido nos ataques anteriores, que incluem um tiroteio contra uma delegacia de polícia na zona rural de Jamundí e um ataque a uma instalação de radar da Aviação Civil em El Tambo, onde as autoridades derrubaram, no início deste sábado, três drones carregados de explosivos.

Na sexta-feira, 24, dois veículos preparados com explosivos foram detonados perto de unidades militares em Cali e Palmira, causando danos materiais. "Esses criminosos buscam incutir medo, mas responderemos com firmeza", escreveu o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, no X.

Eleições se aproximam no país

A situação tensa na Colômbia tem aumentado conforme se aproxima a data das eleições presidenciais do país, marcadas para 31 de maio. A segurança é um dos temas centrais após a morte do pré-candidato de direita Miguel Uribe, baleado em junho de 2025.

O discípulo político de Petro, o senador Iván Cepeda, de esquerda, é o favorito nas eleições, seguido pelos direitistas Abelardo de la Espriella e Paloma Valencia, de acordo com pesquisas recentes. Os três têm denunciado ameaças de morte e contam com fortes esquemas de segurança. (Com agências internacionais).

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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