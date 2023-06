Expedição tenta definir qual o maior rio do mundo; Nilo ou Amazonas?

De acordo com um artigo da National Geographic US de 2007, por séculos, o Amazonas e o Nilo disputam o recorde de rio mais longo do mundo. O geógrafo Andrew Johnston, do Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian, nos Estados Unidos, observa que, durante o século 20, concluiu-se que o Nilo era mais longo que o Amazonas porque este último "tem uma boca tão larga que torna difícil escolher o lugar exato onde ele começa e termina".

O livro Guinness dos recordes, a enciclopédia Britannica e o governo dos Estados Unidos também concordam com o geógrafo. Porém, no Brasil, o rio Amazonas, que mais parece cortar a América do Sul do que serpentear por ela, o Nilo não está em primeiro lugar.⁣ “O Nilo é o segundo maior rio do mundo”, gaba-se a Wikipédia em língua portuguesa. “O Rio Amazonas é o mais extenso do mundo”, declara o website educacional Brasil Escola.⁣

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA e a Britannica, a diferença de extensão entre os rios é de apenas 212,43 quilômetros, sendo Nilo o mais extenso. Porém, para tentar resolver a disputa definitivamente, uma equipe internacional de pesquisadores e exploradores planeja percorrer toda a extensão do Amazonas.

Com apoio de organizações como o Explorers Club, que patrocinou algumas das expedições mais ousadas na história, e outros grupos, a equipe deverá chegar no próximo trimestre às regiões mais remotas dos Andes peruanos, montanhas que, afirma-se, abrigam a nascente ao Amazonas. Ao longo dos próximos sete meses, os integrantes da equipe mapearão e medirão todo o curso do rio, até o Oceano Atlântico.

Mas o que muitos estudiosos afirmam é que a discussão sobre qual é o rio mais extenso do mundo ainda não será totalmente resolvida, e pode nunca ser.