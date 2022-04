Ex-sem teto, que foi atacada com gasolina quando vivia nas ruas, procura por dupla que a salvou

Uma mulher chamada Mairead Soledad, que vivia como sem-teto nas ruas do Reino Unido, usou as redes sociais para pedir ajuda na busca de duas mulheres que a salvaram. A ex-moradora de rua contou que foi salva por mãe e filha, quando alguns homens a atacaram com gasolina e quase a mataram carbonizada. Mairead gostaria de agradecer as duas estranhas que a acolheram e ajudaram a ter outro lar.

Mairead Soledad (Reprodução / Redes Sociais)

Mairead passava por problemas financeiros e decidiu viver nas ruas de Hove, acompanhada de seu cachorro. Em suas redes sociais, ela contou que, após ser salva, foi levada para a casa das mulheres e pôde se alimentar e tomar banho. A ex-sem-teto também relatou que o gesto significou o início de uma nova etapa em sua vida, pois as “salvadoras” a ajudaram a conseguir um lugar seguro para morar e outros recursos para viver com dignidade:

"Elas então me ajudaram a entrar em um albergue e obter apoio, que foi dessa maneira que eu acabei saindo das ruas", afirma Mairead. A jovem conta se sentir em dívida com a família e quer encontrá-la para agradecê-la pelo amparo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)