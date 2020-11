Ex mandou mensagem? Inspire-se em algumas respostas de arrepiar

Pode ser irritante receber mensagens de texto indesejadas de alguém do passado - mas estas respostas brutais – e divertidas – provam que às vezes uma pancada firme no texto é necessária para interromper o contato.

A conta popular do Instagram “Texts From Your Ex” (Textos do seu ex) reuniu uma seleção das conversas mais engraçadas que pessoas de todo o mundo tiveram com ex-parceiros agora indesejáveis.

Um ex-amor mandou a mensagem: “Eu queria só dizer oi e saber como vai você”. E a resposta: “Sim, muito obrigado. Eu estou indo muito bem. A conversa acabou. Adeus.”

Esse destinatário preferiu "desinfetar" a sua caixa de mensagem (Reprodução)

E aquele clássico “Olá” despretensioso? Mas uma mulher não deixou por menos: “Você não se sente um pouco culpado por mandar mensagem para a sua ex enquanto você tem uma noiva?” Não satisfeito, em outro dia, o ex mandou um novo “oi”. E a ex rebateu com o mesmo texto anterior. Até que o puxador de conversa respondeu: “ok”. Parece ter entendido.

Mensagem automatizada: alguém fingiu ser o serviço de telefonia ao dizer ao ex para nunca mais fazer contato (Reprodução)

Uma outra pessoa que teve prints compartilhados é daquelas insistentes, do tipo “vai que dá certo”. Em uma mensagem diz: “Então, eu queria saber se você quer dar uma volta”. E a resposta é clara: “oh, eu excluí o seu número 8 meses atrás e venho ignorando seus estúpidos emojis. Isso não é uma indicação suficiente?”

E tem também aquelas pessoas que, mesmo depois de virar ex há muito tempo, continuam tentando se meter na sua vida. Uma dessas mandou a seguinte mensagem: “Não entendo por que você continua usando óculos em vez de lentes de contato”. A resposta? “E eu não entendo por que você continua me ligando e mandando textos depois de ter terminado comigo para ficar com outra garota. No entanto, aqui estamos.”