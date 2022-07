Ex-jogador de futebol vence superbactéria carnívora e volta a andar

O ex-jogador de futebol Sam O'Sullivan, que tinha um caso considerado como "perdido" pelos médicos, conseguiu vencer uma superbactéria carnívora e voltou a andar após ficar em coma e passar um ano sem os movimentos da perna.

Tudo começou em meados de 2015, quando o australiano tinha 24 anos e jogava no time de Port Melbourne. Ele foi internado com miosite necrosante, uma doença que ataca as células dos músculos. A infecção acometeu a perna do jogador e o deixou em coma por duas semanas. Com um quadro considerado irreversível, os amigos e familiares do atleta chegaram a se despedir acreditando que ele não conseguiria se recuperar da doença.

O estresse pós-traumático devido as lesões e cicatrizes impulsionaram o vicio em bebida. (Foto: Daily Mail/arquivo pessoal)

"Eu estava extremamente, extremamente chateado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente não acreditava no que as pessoas estavam me dizendo. O futebol era a minha vida. Então, os fatores mais pesados para mim no processo foram ouvir que nunca mais iria andar, e que não poderia mais jogar na vida. São coisas muito grandes para se lidar", disse ele em entrevista ao podcast 'I’ve Got News For You'.

Estresse pós-traumático e problemas com bebidas

Após voltar do coma e reaprender a andar, Sam passou por um estresse pós-traumático devido as lesões e cicatrizes na perna, o que impulsionou um consumo de bebida alcoólica sem controle. "Como eu não jogava futebol, acabei começando a beber muito e meio que enlouquecendo um pouco ao longo de um período de dois anos. Perdi a coisa principal que era meu futebol, e esse era meu único amor. Me senti um pouco impotente. Eu não senti que tinha muito propósito", declarou.

Atualmente, ele superou seus vicios e vive com a namorada em Londres. O'Sullivan é uma das sete pessoas que conseguiram sobreviver a superbactéria.

