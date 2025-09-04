Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Evento sobre 2º guerra visou lembrar história e fortalecer relações diplomáticas, afirma China

Estadão Conteúdo

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o objetivo do país, ao convidar estrangeiros para participar das comemorações ao 80º aniversário da vitória da Segunda Guerra, foi de lembrar a história, homenagear os heróis caídos, valorizar a paz e criar um futuro melhor.

"A China nunca tem como alvo qualquer terceiro ao desenvolver relações diplomáticas com qualquer país", afirmou ele ao ser perguntado, em uma coletiva de imprensa, sobre a reação do presidente americano, Donald Trump, em relação ao encontro da Rússia e Coreia do Norte em Pequim.

Trump acusou os países de conspirarem contra os EUA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHINA

SEGUNDA GUERRA

80 ANOS

FIM

COMEMORAÇÕES

Trump

crítica

resposta
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA começa a identificar emoções de animais por meio de sons, diz estudo

Tecnologia consegue classificar vocalizações de porcos, cavalos e vacas como sinais positivos ou negativos

04.09.25 14h22

ACIDENTE

Bonde que descarrilou existe há mais de um século e é cartão-postal de Lisboa

Os bondes amarelos e brancos são um dos principais cartões-postais da capital de Portugal e têm mais de 100 anos de história

04.09.25 14h12

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

04.09.25 14h03

Ato de Coragem

Mulher tenta salvar cachorro e sobrevive a queda de 18 metros em uma montanha

Margaux Cohen estava caminhando com um grupo de amigos quando foi surpreendida por uma barreira

04.09.25 12h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda