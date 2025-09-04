Evento sobre 2º guerra visou lembrar história e fortalecer relações diplomáticas, afirma China

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o objetivo do país, ao convidar estrangeiros para participar das comemorações ao 80º aniversário da vitória da Segunda Guerra, foi de lembrar a história, homenagear os heróis caídos, valorizar a paz e criar um futuro melhor.

"A China nunca tem como alvo qualquer terceiro ao desenvolver relações diplomáticas com qualquer país", afirmou ele ao ser perguntado, em uma coletiva de imprensa, sobre a reação do presidente americano, Donald Trump, em relação ao encontro da Rússia e Coreia do Norte em Pequim.

Trump acusou os países de conspirarem contra os EUA.