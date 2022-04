Europa registra casos de hepatite de causa desconhecida em crianças; OMS monitora

Casos de hepatite de causa desconhecida estão sendo registrados na Europa. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que monitora a situação. As informações são do G1 Nacional.

Somente no Reino Unido, 74 casos haviam sido identificados até o dia 8 de abril e seis crianças tiveram que passar por um transplante de fígado. Nesses casos, após testes laboratoriais, foram descartados os vírus causadores das hepatites A, B, C, D (quando aplicável) e E, segundo a organização, que alertou ser provável que "mais casos sejam relatados nos próximos dias".

Outros três casos foram confirmados na Espanha e alguns estão sob investigação na Irlanda. Nenhuma morte foi registrada até 11 de abril.

A OMS tomou conhecimento da situação no dia 5 de abril, quando a autoridade responsável do Reino Unido notificou a organização de 10 casos de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem doenças prévias, com idades de 11 meses a 5 anos, na Escócia. Dessas dez crianças, uma começou a ter os sintomas em janeiro, incluindo icterícia (pele e/ou olhos amarelos), diarreia, vômito e dor abdominal, e nos outros nove os sintomas começaram em março.

Algumas crianças precisaram ser transferidas para unidades pediátricas especializadas em fígado e seis passaram por transplantes. Um caso foi identificado como estando ligado a outro (epidemiologicamente ligado). Infecções pelo Sars-CoV-2 e/ou adenovírus foram detectadas em "vários casos" do Reino Unido, segundo a OMS, mas não está claro se a situação tem relação com esses dois vírus.

Nenhum fator de risco epidemiológico foi identificado até o momento – incluindo viagens internacionais recentes. Estão em andamento exames laboratoriais para outras infecções, produtos químicos e toxinas.