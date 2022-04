Surto de hepatite em crianças: comunidade científica internacional está em alerta

Uma onda misteriosa de casos de hepatite tem alertado o Reino Unido. Lá, dezenas de menores foram acometidos pela doença inflamatória do fígado. Até o momento, 60 crianças com menos de 10 anos foram afetadas segundo o jornal britânico "Daily Mail".

As investigações também estão em andamento sobre o que desencadeou a condição em 11 jovens na Escócia. Por lá, os pacientes — que foram hospitalizados — tinham entre um e cinco anos. As hepatites do tipo A a E, cinco tipos comuns de infecções virais que causam a doença, não foram detectadas em nenhum dos casos.

"Estamos trabalhando com parceiros para aumentar a conscientização entre os profissionais de saúde, para que quaisquer outras crianças que possam ser afetadas possam ser identificadas precocemente e os testes apropriados realizados", Meera Chand, diretora de infecções clínicas e emergentes da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA).

Outra possibilidade é de que a Covid-19, bem como uma “variedade de outras infecções”, estão sendo considerada como a causa, disse a UKHSA ao MailOnline. Mas não há ligação com a vacinação até porque as crianças mais afetadas são muito jovens para serem elegíveis para a vacina.

Meera acrescentou que os pais têm sido lembrados de estarem cientes dos sintomas de icterícia - incluindo a pele com uma coloração amarela que é mais facilmente vista no branco dos olhos - e entrar em contato com um profissional de saúde assim que perceberem anormalidades.

A hepatite geralmente não apresenta sintomas perceptíveis — mas podem incluir urina escura, fezes de cor cinza pálida, coceira na pele e amarelecimento dos olhos e da pele. As pessoas infectadas também podem sofrer dores musculares e articulares, febre e cansaço. Quando a hepatite é transmitida por um vírus, geralmente é causada pelo consumo de alimentos e bebidas contaminados com as fezes de uma pessoa infectada ou pelo contato sexual ou por meio de sangue.