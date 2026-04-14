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EUA/Vance: Trump quer de verdade um acordo com Irã e quer que o povo iraniano progrida

Vance disse que os EUA estão negociando para que o Irã não tenha armas nucleares e que o cessar-fogo ainda está sendo mantido

Estadão Conteúdo
fonte

Durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, Trump prometeu que acabaria com a guerra em um dia, mas sem explicar como (Andrew Kelly/Reuters)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira, 14, que o presidente Donald Trump quer de verdade um acordo com o Irã, permitindo que o povo iraniano progrida.

Vance disse que os EUA estão negociando para que o Irã não tenha armas nucleares e que o cessar-fogo ainda está sendo mantido. A aceitação das demandas pelo Irã seria a porta para permitir o acesso do Irã à estrutura econômica global.

"A grande desconfiança entre os Estados Unidos e o Irã não pode ser resolvida da noite para o dia", afirmou.

Vance fez os comentários durante sua participação no evento Turning Point USA, na University of Georgia. O Turning Point USA é uma organização americana sem fins lucrativos que defende políticas conservadoras.

Vance tratou ainda de assuntos domésticos, como a questão da inflação no setor imobiliário. "Imóveis dobraram de valor durante o governo Biden", afirmou, citando que um dos motivos para essa alta foi o ingresso de estrangeiros no país.

"Fechamos as fronteiras para que os americanos possam comprar imóveis", disse. "O sonho americano não está à venda para estrangeiros. Ele existe para vocês", afirmou ao se endereçar à plateia.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/VANCE/ACORDO
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