EUA: testar funcionamento do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional, diz Vance

Estadão Conteúdo

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear americano faz parte dos testes do governo para averiguação desses armamentos.

"O presidente fala por si mesmo. Temos um grande arsenal e os russos também. Os chineses também têm um grande arsenal. Algumas vezes você tem de testá-los para se ter certeza de que estão funcionando de maneira adequada", disse Vance nesta quinta-feira, 30, em coletiva na Casa Branca.

"Faz parte importante da segurança nacional se ter certeza de que esse arsenal está funcionando", disse. "Precisamos ter certeza de que está funcionando de maneira apropriada e precisamos ter controle da situação", completou.

As declarações ocorrem após o presidente Donald Trump afirmar na quarta-feira, 29, que instruiu o Departamento de Defesa a retomar testes de armas nucleares. No fim de semana anterior, a Rússia anunciou o teste de um novo míssil de cruzeiro, com capacidade e propulsão nuclear.

Na coletiva, Vance voltou a exortar a necessidade do fim do "shutdown", a paralisação parcial das atividades do governo dos EUA, que teve início em 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar uma solução provisória que financie a administração no curto prazo.

Ele ressaltou que faltam poucos votos de democratas "razoáveis" no Congresso para encerrar a "loucura" da paralisação das operações governamentais, o que possibilitaria o pagamento dos controladores do tráfego aéreo, dos agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA, na sigla em inglês), dos pilotos e de outros servidores. Esses trabalhadores estão sem remuneração durante o shutdown, causando atrasos e cancelamentos de voos.

"Tudo o que precisamos é de cinco democratas razoáveis para se unirem aos três democratas moderados e aos 52 republicanos para reabrirmos o governo", disse.

Vance disse que está "aberto a conversar com qualquer democrata sobre quaisquer questões políticas, como as do setor de saúde, políticas tributárias e regulatórias, mas não sob a mira de uma arma". O vice de Trump afirmou que o governo não é refém das demandas.

Palavras-chave

EUA

ARMAS NUCLEARES

TESTES

RETOMADA

J.D. Vance
Israel desencadeia protestos após invadir prédio de governo local no Líbano e matar uma pessoa

30.10.25 21h17

Vance: testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional

30.10.25 20h33

Trump faz novo aceno ao norte-coreano Kim Jong Un e diz que voltaria à Ásia para visitá-lo

30.10.25 18h58

Rei Charles III retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein

30.10.25 17h34

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

