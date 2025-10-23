EUA realizam o nono ataque a embarcações que estariam a serviço do narcotráfico

As forças dos Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira, 22, o nono ataque contra embarcações supostamente carregadas de drogas. Segundo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a ação ocorreu no Oceano Pacífico. Na noite da terça-feira, 21, os militares americanos alvejaram outra embarcação na mesma região, de acordo com Hegseth. As duas ofensivas mataram cinco pessoas.

Até então, os bombardeios a barcos que supostamente estão a servido de cartéis de drogas se concentravam no Mar do Caribe. Desde que a ofensiva começou, no mês passado, 37 pessoas já morreram, segundo o governo americano.

Nas redes sociais, Hegseth comparou a atuação dos cartéis à do grupo terrorista Al-Qaeda, responsável pelos ataques do dia 11 de setembro de 2001. "Assim como a Al-Qaeda declarou guerra ao nosso território, esses cartéis estão declarando guerra à nossa fronteira e ao nosso povo", disse Hegseth. "Não haverá refúgio ou perdão - apenas Justiça." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.