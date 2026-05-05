EUA realizam novo ataque a embarcação supostamente a serviço do narcotráfico no Caribe

Os Estados Unidos informaram na segunda-feira, 4, que realizaram um novo ataque contra uma embarcação que acusam de prestar serviços ao narcotráfico no Mar do Caribe. Duas pessoas morreram, segundo as forças americanas. A campanha de bombardear barcos que transportariam drogas começou em setembro e já deixou 188 mortos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.